Умер сооснователь Microsoft
16 октября 2018 - 12:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Сооснователь компании Microsoft Пол Аллен скончался от ракового заболевания в возрасте 65 лет. Об этом говорится в Twitter бизнесмена.
В октябре Аллен сообщил, что у него диагностировали лимфому. Предприниматель уточнял, что это рецидив одного из видов рака, от которого он излечился несколькими годами ранее. «Мой брат был замечательным человеком во всех сферах своей жизни. В то время как большинство людей знали Пола Аллена как технопредпринимателя и филантропа, для нас он был очень любимым братом и дядей и исключительным другом», — говорится в сообщении его сестры Джоди Аллен, пишут «Ведомости».
В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes 2018 г. бизнесмен занимал 44-е место с состоянием $21,7 млрд. Компанию Microsoft, специализирующуюся на разработке программного обеспечения, Аллен вместе с Биллом Гейтсом создал в 1975 г. Предприниматели дружили со школы. В 1981 г. Аллен покинул компанию, но сохранил часть ее акций. После того как миллиардер покинул Microsoft, он стал инвестировать в другие технологические компании.
К 100-летию журнала Forbes, в 2017 г., американский предприниматель написал эссе о будущем медицины, где рассказал о том, что дважды победил рак. «Сначала это была болезнь Ходжкина, встречающаяся чаще всего в молодом возрасте, потом была неходжкинская лимфома. Эти болезни полностью сбивают с ног, не давая даже опомниться. Потом от болезни Альцгеймера умерла моя мама», — писал он. Предприниматель надеялся, что через 20–30 лет люди станут применять стволовые клетки для того, чтобы настроить иммунную систему против раковых клеток.
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