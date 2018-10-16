// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Умер сооснователь Microsoft

Умер сооснователь Microsoft
16 октября 2018 - 12:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Сооснователь компании Microsoft Пол Аллен скончался от ракового заболевания в возрасте 65 лет. Об этом говорится в Twitter бизнесмена.

В октябре Аллен сообщил, что у него диагностировали лимфому. Предприниматель уточнял, что это рецидив одного из видов рака, от которого он излечился несколькими годами ранее. «Мой брат был замечательным человеком во всех сферах своей жизни. В то время как большинство людей знали Пола Аллена как технопредпринимателя и филантропа, для нас он был очень любимым братом и дядей и исключительным другом», — говорится в сообщении его сестры Джоди Аллен, пишут «Ведомости».

В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes 2018 г. бизнесмен занимал 44-е место с состоянием $21,7 млрд. Компанию Microsoft, специализирующуюся на разработке программного обеспечения, Аллен вместе с Биллом Гейтсом создал в 1975 г. Предприниматели дружили со школы. В 1981 г. Аллен покинул компанию, но сохранил часть ее акций. После того как миллиардер покинул Microsoft, он стал инвестировать в другие технологические компании.

К 100-летию журнала Forbes, в 2017 г., американский предприниматель написал эссе о будущем медицины, где рассказал о том, что дважды победил рак. «Сначала это была болезнь Ходжкина, встречающаяся чаще всего в молодом возрасте, потом была неходжкинская лимфома. Эти болезни полностью сбивают с ног, не давая даже опомниться. Потом от болезни Альцгеймера умерла моя мама», — писал он. Предприниматель надеялся, что через 20–30 лет люди станут применять стволовые клетки для того, чтобы настроить иммунную систему против раковых клеток.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен
 Самое значимое
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
BBC: Азербайджан хочет закупать израильское оружие - оно лучше российского
Президент Франции отправится в Азербайджан
В Киеве у армянского хачкара состоялась поминальная молитва по Азнавуру
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»: Есть пострадавшие
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Плеер Winamp вернется в качестве мобильного приложения В 2019 году компания Radionomy Group из Нидерландов, которой принадлежит музыкальный проигрыватель, представит его новую версию
«Готовьте чековые книжки»: Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова «CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте чековые книжки. Хабиб бросил мне вызов», — написал Мэйуэзер
Армянский армрестлер завоевал золото на молодежном ЧМ в Турции Победивший армянский спортсмен – военнослужащий армянской армии.