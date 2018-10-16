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Заседание ПА ОДКБ перенесут из Еревана

Заседание ПА ОДКБ перенесут из Еревана
16 октября 2018 - 12:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ в конце октября будет перенесено из Еревана в Москву из-за внеочередных выборов в парламент Армении. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Мы Парламентскую ассамблею ОДКБ — сейчас на совете (Госдумы) об этом объявил (спикер ГД Вячеслав) Володин — решили перенести в Москву, потому что в это время (в конце октября) парламент Армении уйдет в отставку… Там парламент, скорее всего, все равно будет исполнять обязанности до новых выборов. Но если обстановка будет складываться так, как сейчас, то с кем нам проводить Парламентскую ассамблею? С исполняющими обязанности депутатами? Это нелогично, неправильно», — заявил Калашников журналистам, пишет РИА Новости.

Ранее большинство депутатов Национального собрания (парламента) Армении поддержали намерение премьер-министра Никола Пашиняна провести в декабре досрочные парламентские выборы. Для этого ему придется уйти в отставку, а парламент не должен назначить в течение двух недель нового главу правительства. Пашинян объявит о своей отставке вечером 16 октября.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Заседание ПА ОДКБ перенесут в Москву из-за парламентских выборов в Армении
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