Пашинян объявит о своей отставке вечером 16 октября
16 октября 2018 - 12:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 16 октября сделает заявление. Об этом Пашинян сказал на внеочередном заседании правительства.
«Сегодня Армения вступает в новый исторический этап, по итогам которого мы должны довести до завершения состоявшуюся в Армении революцию. Сегодня вечером я выступлю с заявлением», - сказал Пашинян.
Ожидается, что Пашинян объвит о своей отставке с поста премьера РА.
Ранее Пашинян в интервью телеканалу France24 сообщил, что подаст в отставку до 16 октября. Он также сообщил, что внеочередные выборы в Национальное собрание Армении состоятся 9-10 декабря, с разницей в 1-2 дня.
Самое значимое
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
Мандаты в Совет старейшин Еревана распределяются между партиями и блоками партий, которые преодолели следующий проходной порог: в случае партий – в 6%, а блоков – 8%
Partner news
Последние новости
Гейтс, Сорос и Цукерберг - в списке самых щедрых миллиардеров США по версии Forbes Первое место среди самых щедрых миллиардеров США занял инвестор Уоррен Баффет
Плеер Winamp вернется в качестве мобильного приложения В 2019 году компания Radionomy Group из Нидерландов, которой принадлежит музыкальный проигрыватель, представит его новую версию
«Готовьте чековые книжки»: Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова «CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте чековые книжки. Хабиб бросил мне вызов», — написал Мэйуэзер
Ученые предсказывают исчезновение пива из-за глобального потепления В результате засух, которые повлияют на сельскохозяйственные культуры, потребление алкогольного напитка в мире упадет на 16 процентов