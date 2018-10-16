Пашинян объявит о своей отставке вечером 16 октября

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 16 октября сделает заявление. Об этом Пашинян сказал на внеочередном заседании правительства.

«Сегодня Армения вступает в новый исторический этап, по итогам которого мы должны довести до завершения состоявшуюся в Армении революцию. Сегодня вечером я выступлю с заявлением», - сказал Пашинян.

Ожидается, что Пашинян объвит о своей отставке с поста премьера РА.

Ранее Пашинян в интервью телеканалу France24 сообщил, что подаст в отставку до 16 октября. Он также сообщил, что внеочередные выборы в Национальное собрание Армении состоятся 9-10 декабря, с разницей в 1-2 дня.