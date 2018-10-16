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Наводнение на юге Франции: Более 10 человек погибли

Наводнение на юге Франции: Более 10 человек погибли
16 октября 2018 - 12:47 AMT

PanARMENIAN.Net - В результате наводнений на юге Франции 15 октября погибли как минимум 11 (по другим данным - 12) человек, еще 8 человек получили ранения. Один человек пропал без вести. Количество жертв может возрасти.

Сильные ливни, которые обрушились на французский департамент Од (административный центр - город Каркассон), начались в ночь на 15 октября. Реки и ручьи вышли из берегов, в некоторых местах их уровень существенно превысил норму, пишет Deutsche Welle.

В коммуне Треб к востоку от Каркассона вода поднялась более чем на семь метров. Как следует из телерепортажей, улицы городов превратились в реки с сильным течением. Многие автомобили смыты водой.

По данным местной префектуры, четыре коммуны были эвакуированы. Более 3300 домов остаются без электричества. Президент Франции Эмманюэль Макрон направил жителям затопленных районов слова поддержки.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Из-за наводнения на юге Франции погибли не менее 11 человек
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