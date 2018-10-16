Наводнение на юге Франции: Более 10 человек погибли
16 октября 2018 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате наводнений на юге Франции 15 октября погибли как минимум 11 (по другим данным - 12) человек, еще 8 человек получили ранения. Один человек пропал без вести. Количество жертв может возрасти.
Сильные ливни, которые обрушились на французский департамент Од (административный центр - город Каркассон), начались в ночь на 15 октября. Реки и ручьи вышли из берегов, в некоторых местах их уровень существенно превысил норму, пишет Deutsche Welle.
В коммуне Треб к востоку от Каркассона вода поднялась более чем на семь метров. Как следует из телерепортажей, улицы городов превратились в реки с сильным течением. Многие автомобили смыты водой.
По данным местной префектуры, четыре коммуны были эвакуированы. Более 3300 домов остаются без электричества. Президент Франции Эмманюэль Макрон направил жителям затопленных районов слова поддержки.
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