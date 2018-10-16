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Полная версия Photoshop для iPad выйдет в 2019 году

Полная версия Photoshop для iPad выйдет в 2019 году
16 октября 2018 - 13:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Adobe официально анонсировала выход полноценной версии Photoshop для iPad. Раньше пользователям было доступно приложение с ограниченным набором функций.

Сообщают, что в новом приложении будут доступны почти все функции десктоп-версии. Оно будет поддерживать PSD-файлы, слои, маски, шрифты и кисти. Пользователи смогут синхронизировать работу на компьютере и планшете, а также переносить файлы из других продуктов Adobe — например, из Illustrator, пишет Bird in Flight.

Также компания представила приложение для художников Gemini, которое дает возможность рисовать на электронном холсте, и выпустила Premiere Rush CC — редактор, позволяющий работать с видео для социальных сетей.

В настоящее время Premiere Rush доступен в десктоп-версии и версии для устройств на iOS.

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Bird in Flight: Adobe выпустит полную версию Photoshop для iPad
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