Полная версия Photoshop для iPad выйдет в 2019 году

PanARMENIAN.Net - Компания Adobe официально анонсировала выход полноценной версии Photoshop для iPad. Раньше пользователям было доступно приложение с ограниченным набором функций.

Сообщают, что в новом приложении будут доступны почти все функции десктоп-версии. Оно будет поддерживать PSD-файлы, слои, маски, шрифты и кисти. Пользователи смогут синхронизировать работу на компьютере и планшете, а также переносить файлы из других продуктов Adobe — например, из Illustrator, пишет Bird in Flight.

Также компания представила приложение для художников Gemini, которое дает возможность рисовать на электронном холсте, и выпустила Premiere Rush CC — редактор, позволяющий работать с видео для социальных сетей.

В настоящее время Premiere Rush доступен в десктоп-версии и версии для устройств на iOS.