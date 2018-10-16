Усейн Болт приглашен в европейский футбол
16 октября 2018 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший ямайский спринтер Усейн Болт получил предложение от чемпиона Мальты клуба «Валлета».
Управляющий директор клуба Гастон Слимен рассказал, что надеется подписать олимпийского чемпиона до матча за Суперкубок Мальты, который пройдет в декабре. Болту был предложен двухлетний контракт, финансовые условия возможной сделки не разглашаются, пишет Lenta.ru со ссылкой на ESPN.
«Мы всегда рады видеть чемпиона в «Валлетте», и мы верим, что нет ничего невозможного», — заметил Слимен. «Валлета» поставила перед собой задачу пробиться в групповой этап Лиги чемпионов в ближайшие несколько лет.
Болт в настоящий момент выступает за австралийский «Централ Кост Маринерс». 12 октября он забил первый гол в профессиональной карьере.
Спортсмен является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Ему принадлежат мировые рекорды в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).
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Отмечается, что он ведет интенсивные переговоры с Федерацией футбола Армении
По его словам, Унаи Эмери «трижды брал Лигу Европы, и это очень важно для «Арсенала», потому что мы играем здесь, чтобы победить, а не просто поучаствовать»
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