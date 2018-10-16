В Нью-Йорке впервые с 1993 года выходные прошли без стрельбы
16 октября 2018 - 14:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В Нью-Йорке впервые с 1993 году в выходные не было стрельбы. Об этом сообщила городская полиция 15 октября.
«Пятница, суббота и воскресенье прошли без стрельбы и убийств», — заявил глава полиции Джеймс ОʼНил.
Пауза началась после перестрелки в Бруклине 11 октября и окончилась стрельбой в Бронксе 15 октября, пишет Meduza со ссылкой на Time.
Число убийств в Нью-Йорке за первую половину 2018 года на 8% выше чем за тот же период 2017 года. Большая часть убийств происходит в Бруклине и Бронксе.
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