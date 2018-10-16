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Армянский армрестлер завоевал золото на молодежном ЧМ в Турции

Армянский армрестлер завоевал золото на молодежном ЧМ в Турции
16 октября 2018 - 15:57 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Турции молодежном чемпионате мира по армрестлингу 16 октября прозвучал гимн Армении. Об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.

В стартовый день ЧМ блестяще выступил армянский спортсмен Давид Дадикян (супертяжеловес), который завоевал золотую медаль.

Таким образом, армянский триколор был поднят в Турции выше всех.

Победивший армянский спортсмен – военнослужащий армянской армии.

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