Ученые предсказывают исчезновение пива из-за глобального потепления

PanARMENIAN.Net - Ученые Университета Восточной Англии выяснили, что глобальное потепление приведет к уменьшению объемов производства ячменя — основного ингредиента пива. В результате засух, которые повлияют на сельскохозяйственные культуры, потребление алкогольного напитка в мире упадет на 16%.

Известно, что климатические изменения снизят производство кофе и вина. В новом исследовании специалисты определили, что рост глобальной средней температуры также скажется и на доступности пива. По оценкам, в зависимости от тяжести погодных условий может быть потеряно от 3 до 17 процентов урожая ячменя. Это, в свою очередь, приведет к значительному сокращению объемов производимого пива и снижению его потребления на 29 миллиардов литров, что эквивалентно всему пиву, потребляемому в США. Кроме того, ученые предсказывают рост цен в среднем в два раза, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.

Эффект от глобального потепления будет наиболее значителен в Китае, где уровень потребления пива самый высокий в мире. Ожидается, что в этой стране продажи алкогольного напитка уменьшатся на 4,34 миллиарда литров. В Великобритании этот показатель упадет на 0,37-1,33 миллиарда, а в США — на 1,08-3,48 миллиарда.

По словам ученых, хотя уменьшение потребления спиртного может улучшить здоровье населения, нельзя исключить неблагоприятных социальных и политических последствий. Из-за роста цен пиво может стать роскошью, недоступной для малообеспеченных людей.