«Готовьте чековые книжки»: Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова
16 октября 2018 - 16:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский боксер Флойд Мейвезер ответил в Twitter-аккаунте на вызов чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
«CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте чековые книжки. Хабиб бросил мне вызов», — отметил Мейвезер, пишет Lenta.ru.
14 октября Нурмагомедов вызвал американца на бой. «Вперед, Флойд! Я готов выйти с тобой на бой, 50-0 против 27-0. Два парня, которые ни разу не проигрывали. Почему нет? Давай! В джунглях может быть только один король, и это я», — заявил дагестанский боец.
В последнем поединке Нурмагомедов победил ирландского бойца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Для дагестанца победа стала 27-й в 27 боях в профессиональной карьере.
Мейвезер в августе 2017 года нокаутировал Макгрегора по правилам бокса. Американец также ни разу не проигрывал на протяжении своей карьеры.
Самое значимое
В состав тренерского штаба включены Сурен Чахалян, Ашот Аветисян и Роман Березовский (тренер вратарей)
Гегард Мусаси победил Рори Макдональда нокаутом во втором раунде и сохранил титул Bellator в среднем весе
Отмечается, что он ведет интенсивные переговоры с Федерацией футбола Армении
По его словам, Унаи Эмери «трижды брал Лигу Европы, и это очень важно для «Арсенала», потому что мы играем здесь, чтобы победить, а не просто поучаствовать»
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Гейтс, Сорос и Цукерберг - в списке самых щедрых миллиардеров США по версии Forbes Первое место среди самых щедрых миллиардеров США занял инвестор Уоррен Баффет
Плеер Winamp вернется в качестве мобильного приложения В 2019 году компания Radionomy Group из Нидерландов, которой принадлежит музыкальный проигрыватель, представит его новую версию
Ученые предсказывают исчезновение пива из-за глобального потепления В результате засух, которые повлияют на сельскохозяйственные культуры, потребление алкогольного напитка в мире упадет на 16 процентов