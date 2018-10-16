«Готовьте чековые книжки»: Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова

PanARMENIAN.Net - Американский боксер Флойд Мейвезер ответил в Twitter-аккаунте на вызов чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

«CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте чековые книжки. Хабиб бросил мне вызов», — отметил Мейвезер, пишет Lenta.ru.

14 октября Нурмагомедов вызвал американца на бой. «Вперед, Флойд! Я готов выйти с тобой на бой, 50-0 против 27-0. Два парня, которые ни разу не проигрывали. Почему нет? Давай! В джунглях может быть только один король, и это я», — заявил дагестанский боец.

В последнем поединке Нурмагомедов победил ирландского бойца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Для дагестанца победа стала 27-й в 27 боях в профессиональной карьере.

Мейвезер в августе 2017 года нокаутировал Макгрегора по правилам бокса. Американец также ни разу не проигрывал на протяжении своей карьеры.