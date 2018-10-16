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Плеер Winamp вернется в качестве мобильного приложения

Плеер Winamp вернется в качестве мобильного приложения
16 октября 2018 - 16:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Медиаплеер Winamp, не обновлявшийся с декабря 2013 года, станет мобильным приложением. В 2019 году компания Radionomy Group из Нидерландов, которой принадлежит музыкальный проигрыватель, представит его новую версию.

Это будет платформа, которая позволит прослушивать в одном месте все аудиофайлы: музыку с мобильного устройства и из облачных сервисов, подкасты, стриминговые радиостанции и плейлисты, сообщил глава Radionomy Александр Сабунджян, пишет Meduza со ссылкой на TechCrunch.

При запуске новой версии Winamp разработчики рассчитывают на «сильное сообщество», которое насчитывает до 100 миллионов пользователей в месяц, причем многие из них живут за пределами США. «Пользователи Winamp действительно повсюду. Огромное количество. У нас по-настоящему большое и сильное сообщество», — сказал Сабунджян. Последние годы именно пользователи поддерживали проект, выпуская неофициальные обновления для Winamp.

Планируется выпустить Winamp для iOS и Android, при этом другие подробности о мобильном приложении неизвестны. В Radionomy не говорят, как Winamp станет интегрироваться с Apple Music, Google Music, Spotify и другими платформами. Также пока неясно, с какими сервисами будет сотрудничать Radionomy — переговоры с разными компаниями продолжаются.

Оригинальный Winamp для компьютеров также будет обновлен. В сентябре в сети появилась версия 5.8, которая официально выйдет 18 октября. Она, в частности, решает проблему совместимости с компьютерами на базе Windows 10 и исправляет существующие ошибки. Также в этой версии стали бесплатными все функции, ранее доступные в платной версии Winamp Pro.

Ссылки по теме:
Meduza: Плеер Winamp вернется. Он станет мобильной платформой для музыки, подкастов и стриминга
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