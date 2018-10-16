Гейтс, Сорос и Цукерберг - в списке самых щедрых миллиардеров США по версии Forbes
16 октября 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Forbes назвал самых щедрых миллиардеров в США. Богатейшие бизнесмены и инвесторы за год отдали $12,6 млрд на благотворительность.
Первое место среди самых щедрых миллиардеров США занял инвестор Уоррен Баффет – в 2017 году он направил на благотворительность $2,8 млрд. Из них более $2 млрд – в фонд Билла Гейтса, а остальное – в благотворительные фонды под управлением его троих детей.
На втором месте – Билл и Мелинда Гейтсы, направившие на благотворительность $2,5 млрд в 2017 г. Основанный ими фонд является крупнейшим благотворительным частным фондом США, пишут «Ведомости».
Бывший мэр Нью-Йорка, учредитель информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг направил на благотворительность $700 млн в 2017 году. Семья основателя Walmart Сэма Уолтона направила $536 млн на благотворительность. Благотворительный фонд Уолтонов был основан в 1987 году.
На пятом месте среди самых щедрых миллиардеров – инвестор Джордж Сорос ($531 млн на благотворительность в 2017 г.). Созданный им фонд «Открытое общество» считается одним из крупнейших в мире.
На шестом – основатель Facebook Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан ($400 млн). Основанный ими в 2015 г. благотворительный фонд Chan-Zuckerberg Initiative инвестирует в образование, здоровье и научные исследования.
На седьмом месте основатель Intel Гондон Мур с супругой Бетти. В 2017 г. они направили на благотворительность $338 млн. В частности, их благотворительный фонд направил более $200 млн на экологические проекты.
Основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Corporation, математик Джеймс Саймонс и его супруга в прошлом году направили на благотворительность $328 млн. Из них $25 млн – на поддержку преподавателей математики и естественных наук в государственных школах.
Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс на девятом месте среди щедрых миллиардеров. В прошлом году он направил на благотворительность $315 млн, большую часть из которых – на охрану дикой природы.
Замыкают топ-10 американский предприниматель Дастин Московиц с женой Кари Туна ($298 млн на благотворительность). Они направили деньги на помощь бедным домохозяйствам в Кении и Уганде, а также фонду, который занимается профилактикой малярии и компании, которая занимается созданием безопасных технологий в сфере искусственного интеллекта.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Плеер Winamp вернется в качестве мобильного приложения В 2019 году компания Radionomy Group из Нидерландов, которой принадлежит музыкальный проигрыватель, представит его новую версию
«Готовьте чековые книжки»: Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова «CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте чековые книжки. Хабиб бросил мне вызов», — написал Мэйуэзер
Армянский армрестлер завоевал золото на молодежном ЧМ в Турции Победивший армянский спортсмен – военнослужащий армянской армии.