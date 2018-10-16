Гейтс, Сорос и Цукерберг - в списке самых щедрых миллиардеров США по версии Forbes

PanARMENIAN.Net - Forbes назвал самых щедрых миллиардеров в США. Богатейшие бизнесмены и инвесторы за год отдали $12,6 млрд на благотворительность.

Первое место среди самых щедрых миллиардеров США занял инвестор Уоррен Баффет – в 2017 году он направил на благотворительность $2,8 млрд. Из них более $2 млрд – в фонд Билла Гейтса, а остальное – в благотворительные фонды под управлением его троих детей.

На втором месте – Билл и Мелинда Гейтсы, направившие на благотворительность $2,5 млрд в 2017 г. Основанный ими фонд является крупнейшим благотворительным частным фондом США, пишут «Ведомости».

Бывший мэр Нью-Йорка, учредитель информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг направил на благотворительность $700 млн в 2017 году. Семья основателя Walmart Сэма Уолтона направила $536 млн на благотворительность. Благотворительный фонд Уолтонов был основан в 1987 году.

На пятом месте среди самых щедрых миллиардеров – инвестор Джордж Сорос ($531 млн на благотворительность в 2017 г.). Созданный им фонд «Открытое общество» считается одним из крупнейших в мире.

На шестом – основатель Facebook Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан ($400 млн). Основанный ими в 2015 г. благотворительный фонд Chan-Zuckerberg Initiative инвестирует в образование, здоровье и научные исследования.

На седьмом месте основатель Intel Гондон Мур с супругой Бетти. В 2017 г. они направили на благотворительность $338 млн. В частности, их благотворительный фонд направил более $200 млн на экологические проекты.

Основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Corporation, математик Джеймс Саймонс и его супруга в прошлом году направили на благотворительность $328 млн. Из них $25 млн – на поддержку преподавателей математики и естественных наук в государственных школах.

Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс на девятом месте среди щедрых миллиардеров. В прошлом году он направил на благотворительность $315 млн, большую часть из которых – на охрану дикой природы.

Замыкают топ-10 американский предприниматель Дастин Московиц с женой Кари Туна ($298 млн на благотворительность). Они направили деньги на помощь бедным домохозяйствам в Кении и Уганде, а также фонду, который занимается профилактикой малярии и компании, которая занимается созданием безопасных технологий в сфере искусственного интеллекта.