Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с поста главы правительства республики. Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире Общественного телевидения РА. Таким образом, Пашинян сдержал данное ранее обещание о том, что покинет пост премьера до 16 октября.

Пашинян пошел на этот шаг ради внеочередных выборов в парламент РА. Премьер в своем обращении отметил, что цель отставки в завершении процесса бархатной революции в Армении.

«Если в декабре вы отдадите свой голос моей политической силе, я вновь буду избран премьером», - отметил Пашинян. После отставки премьера парламент Армении должен назначить в течение двух недель нового главу правительства. Если этого не происходит, парламент подает в отставку и проводятся новые выборы.

Ранее большинство депутатов парламента Армении поддержали намерение Пашиняна провести в декабре досрочные парламентские выборы и пообещали не выдвигать после отставки Пашиняна кандидатов на пост премьера.

Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря, с разницей в 1-2 дня.