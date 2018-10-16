Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении
16 октября 2018 - 20:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с поста главы правительства республики. Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире Общественного телевидения РА. Таким образом, Пашинян сдержал данное ранее обещание о том, что покинет пост премьера до 16 октября.
Пашинян пошел на этот шаг ради внеочередных выборов в парламент РА. Премьер в своем обращении отметил, что цель отставки в завершении процесса бархатной революции в Армении.
«Если в декабре вы отдадите свой голос моей политической силе, я вновь буду избран премьером», - отметил Пашинян. После отставки премьера парламент Армении должен назначить в течение двух недель нового главу правительства. Если этого не происходит, парламент подает в отставку и проводятся новые выборы.
Ранее большинство депутатов парламента Армении поддержали намерение Пашиняна провести в декабре досрочные парламентские выборы и пообещали не выдвигать после отставки Пашиняна кандидатов на пост премьера.
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря, с разницей в 1-2 дня.
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