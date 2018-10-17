Около половины населения Земли живут менее чем на $5,5 в день

PanARMENIAN.Net - Почти половина населения Земли — 46%, или 3,4 миллиарда людей, борется за удовлетворение базовых потребностей и живет на менее чем 5,5 доллара в день. Это следует из двухгодичного доклада Всемирного банка, посвященного проблеме бедности.

ВБ 17 октября, когда отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, публикует данные доклада, который описывает ситуацию за 2015 год.

«Свыше 1,9 миллиарда человек или 26,2% населения мира в 2015 году жили на менее чем 3,2 доллара в день (черта бедности в странах с уровнем дохода ниже среднего – ред.). Около 46% населения проживало на менее чем на 5,5 доллара в день (черта бедности в странах с уровнем дохода выше среднего – ред.)», — сообщил ВБ, пишет РИА Новости.

Несмотря на сокращение крайне нищенствующего населения (extreme poverty), располагающего менее чем 1,9 доллара в день до 10% от всего населения мира к 2015 году, проблема бедности по-прежнему сохраняется, а темпы ее сокращения замедлились. Это связано с тем, что в результате экономического развития, сложилась ситуация, когда большая часть бедного населения мира сейчас живет в более благополучных странах, полагает ВБ.

«Необходимо обозначить дополнительные черты бедности и рассмотреть более широкое понимание проблемы нищеты», — отмечает банк.

В докладе отмечается, что самыми быстрыми темпами с проблемой справляется Восточная Азия и Тихоокеанский регион, где доход беднейших 40% населения в среднем рос на 4,7% с 2010 по 2015 годы. Доля крайне нищенствующих людей в этом регионе сократилась также самыми значительными темпами из всех остальных регионов.

В Европе и Центральной Азии во многих странах наблюдалось замедление роста доходов бедного населения. При этом в этом регионе наблюдается самый низкий процент населения, живущего ниже черты бедности как в 3,2 доллара, так и в 5,5 доллара на день. 11% населения, располагающего менее 3,2 доллара в день, а также 26% — 5,5 доллара — приходится на страны Латинской Америки. В Южной Азии резко выросли доходы бедствующего населения, сократилась доля крайне нищенствующих. При этом 80% населения этого региона в 2015 году также выживало на менее 5,5 доллара в день.