Юношеская сборная Армении завоевала 3 медали на ЧМ по самбо

PanARMENIAN.Net - Юношеская сборная Армении завоевала три медали на чемпионате мира по самбо в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.

Давид Овсепян (48 кг) занял 2-ое место и завоевал серебро, а Цахик Акопян (40 кг) и Давид Исраелян (52 кг) завоевали бронзовые медали.

ЧМ по самбо для юношей и девушек прошел в Тбилиси 12-14 октября.