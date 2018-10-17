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Всемирный сбой в Youtube: На главной странице не отображались видео

Всемирный сбой в Youtube: На главной странице не отображались видео
17 октября 2018 - 10:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Пользователи всего мира испытывали проблемы с доступом к крупнейшему видеохостингу Youtube, а также сервисам Youtube TV и Youtube Music. Об этом сообщила команда разработчиков сервиса.

«Мы работаем над решением проблемы и обязательно сообщим, как только ее исправим», — говорится в заявлении разработчиков. Что это за проблема, они не уточняют, пишут «Ведомости».

Согласно данным сайта Downdetector, сбой начался 17 октября около 05:00 по Еревану. На главной странице Youtube не отображались видео с любых устройств. Около 06:40 стали появляться сообщения о восстановлении работы видеосервиса.

Настолько масштабный сбой в видеосервисе, принадлежащем Google, достаточно редок. Последний раз крупный сбой в работе Youtube был в середине июня, а до того — в апреле 2018 года.

Рекламные доходы от Youtube — ключевая часть выручки материнского холдинга Alphabet. У компании недавно осложнились отношения с рекламодателями из-за показа рекламы в видео с проблемным контентом.

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Vedomosti.ru: В Youtube произошел всемирный сбой
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