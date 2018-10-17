Маску на 3 года запрещено возглавлять совет директоров Tesla
17 октября 2018 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд в США одобрил соглашение между основателем Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам (SEC), согласно которому бизнесмену три года запрещено возглавлять совет директоров компании.
Предприниматель должен также выплатить штраф в $20 млн. Такую же сумму выплатит сама Tesla, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Reuters.
Вскоре в компанию войдет независимый председатель совета директоров, двое независимых директоров и будет назначен специальный комитет, который будет контролировать коммуникации Маска. В частности, основатель Tesla будет согласовывать с комитетом публикацию материалов, содержащих сведения, касающиеся компании и ее акционеров.
Представитель Tesla подтвердил агентству, что спор был урегулирован, но отказался комментировать детали соглашения.
SEC обратилась в суд с иском против Маска 27 сентября. Поводом стали сообщения бизнесмена в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией. Регулятор обвинил Маска в мошенничестве из-за «фальшивых и вводящих в заблуждение» публикаций. Маск поначалу отказался от сделки с регулятором, однако спустя три дня все-таки достиг с ним соглашения.
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