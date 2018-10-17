Кочарян: Досрочные выборы в парламент Армении могут привести к политической монополии в стране
17 октября 2018 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что проведение досрочных парламентских выборов в стране может привести к установлению политической монополии.
Премьер Армении Никол Пашинян 16 октября подал в отставку. Пашинян пошел на этот шаг ради внеочередных выборов в парламент РА. Премьер в своем обращении отметил, что цель отставки в завершении процесса бархатной революции в Армении. После отставки премьера парламент будет распущен, если дважды не изберет нового главу правительства.
«В тактическом плане — это понятная линия поведения – добиться успеха сейчас, как бы на пике популярности. В стратегическом плане я вижу проблемы, то есть, как политик ты выигрываешь, а как государственный деятель надо еще подумать, стоило ли это делать сейчас», — сказал Кочарян, передает РИА Новости.
Он выразил сомнение, что в условиях эйфории удастся избрать действительно достойный парламент. «Формировать новую политическую монополию с точки зрения интересов государства, не думаю, что это правильно», — добавил Кочарян.
По его словам, «полная власть — это еще и полная ответственность». «Поэтому моя точка зрения — заканчивается некий этап, для всех это некий рестарт, то есть будет сформирована новая власть, которая будет отражать текущее настроение в обществе, эта власть с этого момента должна нести полную ответственность за все, что происходит в стране», — подчеркнул Кочарян.
По мнению экс-президента, это «будет однобокий парламент, новая политическая монополия».
В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.
В парламенте действующего созыва 51 мандат принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку «Царукян», которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок «Елк», возглавляемый премьером, еще семью — партия «Дашнакцутюн».
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