В Канаде начали легально продавать марихуану для получения удовольствия

PanARMENIAN.Net - В Канаде 17 октября начали легально продавать марихуану людям, которые приобретают ее не по рецепту врачей, а в рекреационных целях.

Первыми продавать марихуаны стали лицензированные магазины в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на востоке страны. Отмечается, что желающие приобрести марихуану, ждали старта продаж с 20:00 по местному времени и до полуночи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CBC.

С 17 октября в Канаде легализовано употребление и приобретение марихуаны в рекреационных целях, то есть речь идет об употреблении психоактивных веществ, связанном не с медицинскими показаниями, а для получения удовольствия или для иных целей. Соответствующий закон был одобрен летом 2018 года.

Согласно законодательству, жители Канады имеют право на приобретение и хранение до 30 г вещества без каких-либо справок и рецептов. Канадцам также разрешено выращивать соответствующие растения у себя дома, но не более четырех кустов.

При этом продажа марихуаны запрещена лицам, не достигшим 18 лет.

Власти Канады разрешили использование марихуаны в медицинских целях еще в 2001 году.

На данный момент употребление марихуаны в рекреационных целях также узаконено в девяти американских штатах, а также в федеральном округе Колумбия. Однако законы четырех других штатов запрещают какое-либо использование наркосодержащего растения.