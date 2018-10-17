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Букера за 2018 год получила ирландская писательница Анна Бернс

Букера за 2018 год получила ирландская писательница Анна Бернс
17 октября 2018 - 13:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за 2018 год стала 56-летняя писательница Анна Бернс из Северной Ирландии. Этой литературной награды она была удостоена 16 октября в Лондоне за роман Milkman («Молочник»).

Жюри отметило «необыкновенную оригинальность» романа, написанного от лица 18-летней девушки, которая стала жертвой сексуального принуждения, межконфессиональных конфликтов и социальных лишений в годы гражданской войны в Ольстере, пишет Deutsche Welle.

Бернс, судя по всему, не ожидала, что лауреатом Букеровской премии станет именно она. Свое лаконичное заявление с благодарностью в адрес агентов, издателей и друзей писательница завершила словами «О, боже мой, я лучше закончу», после чего покинула сцену в состоянии глубокого волнения.

Букеровская премия - самая престижная литературная награда в Великобритании. Ее сумма составляет 50 тысяч долларов. Этой премии удостаиваются авторы, пишущие на английском языке, чьи книги публикуются в Соединенном Королевстве. Премию вручает супруга наследника британского престола принца Чарльза - герцогиня Камилла.

Анна Бернс - первый автор из Северной Ирландии, получивший Букера. «Молочник» - ее четвертый роман. В 2017 году Букеровскую премию присудили американцу Джорджу Сондерсу за роман «Линкольн в Бардо». В прошлом ее лауреатами становились в числе прочих Маргарет Этвуд и Салман Рушди.

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Deutsche Welle: Букеровская премия за 2018 год присуждена ирландке Анне Бернс
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