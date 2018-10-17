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Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа

Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа
17 октября 2018 - 14:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.

Один снаряд попал в жилой дом в израильском городе Беер-Шева, в результате чего пострадали несколько человек. Еще один упал в море рядом с городом Бат-Ям к югу от Тель-Авива, о пострадавших не сообщалось. Израильские военные выясняют, почему не сработали противоракетные системы, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Jerusalem Post.

В ответ израильская авиация нанесла удары по позициям террористов в секторе Газа. По данным палестинцев, по меньшей мере 10 жителей сектора пострадали, один погиб, пишет газета.

После ракетного обстрела министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о закрытии пропускных пунктов Эрез и Керем-Шалом на границе.

В мае Израиль заявил о самом массированном ракетном ударе из сектора Газа. В ответ израильская армия атаковала 35 объектов движений ХАМАС и «Исламский джихад».

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