Теракт в Крыму: 13 человек погибли, 50 - пострадали

PanARMENIAN.Net - Следственный комитет по Крыму возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту взрыва в Керченском политехническом колледже. По предварительным данным следствия, в столовой колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

В результате этого 13 человек погибли, еще 50 - пострадали, большая часть из них – подростки. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести, пишет РИА Новости.

Кроме взрыва, также были слышны выстрелы, по данным канала Mash, стрелявшим был 15-летний.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о взрыве. По словам представителя Кремля, Путин поручил Минздраву и МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим, при необходимости обеспечить срочную транспортировку в медицинские учреждения в других городах.

В городе объявят трехдневный траур.