Скончался легендарный фотожурналист Ара Гюлер

PanARMENIAN.Net - Легендарный стамбульский фотожурналист армянского происхождения Ара Гюлер, известный также как «Глаз Стамбула», скончался 17 октября в возрасте 90 лет.

У Гюлера случился сердечный приступ, и его доставили в реанимацию, где он скончался, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Daily Sabah.

Фотожурналист страдал от почечной недостаточности и должен был появляться в больнице три раза в неделю. Как отмечал он сам в 2015 году, «я не могу ничего делать три дня в неделю, это занимает четыре часа каждый раз и это невыносимо».

Ара Гюлер родился в Стамбуле в 1928 году. Будучи величайшим из ныне живущих представителей творческой фотографии в Турции, он широко известен за пределами своей страны. Гюлер начал свою карьеру фотожурналиста в газете «Yeni Istanbul» в 1950 году. В 1956 он стал фотожурналистом «Time-Life», а в 1958 - «Paris Match» и «Stern». Примерно в это же время он стал членом фотоагентства «Магнум». В справочнике Британского журнала фотографии за 1968 года имя Гюлера названо среди семи лучших фотографов мира. В 1962 году он получил награду «Мастер «Лейки». Гюлер участвовал в сотнях выставок по всему миру. Он интервьюировал и фотографировал многих известных людей - от Бертрана Рассела и Уинстона Черчилля до Арнольда Тойнби, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. Работы Ара Гюлера находятся в коллекции Французской национальной библиотеки, Коллекции Шелдон университета Небраски, частных коллекциях в Бостоне, Чикаго, Нью-Йорке. Его фотографии экспонируются, в частности, в Музее Людвига в Кельне.