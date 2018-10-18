Скончался легендарный фотожурналист Ара Гюлер
18 октября 2018 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Легендарный стамбульский фотожурналист армянского происхождения Ара Гюлер, известный также как «Глаз Стамбула», скончался 17 октября в возрасте 90 лет.
У Гюлера случился сердечный приступ, и его доставили в реанимацию, где он скончался, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Daily Sabah.
Фотожурналист страдал от почечной недостаточности и должен был появляться в больнице три раза в неделю. Как отмечал он сам в 2015 году, «я не могу ничего делать три дня в неделю, это занимает четыре часа каждый раз и это невыносимо».
Ара Гюлер родился в Стамбуле в 1928 году. Будучи величайшим из ныне живущих представителей творческой фотографии в Турции, он широко известен за пределами своей страны. Гюлер начал свою карьеру фотожурналиста в газете «Yeni Istanbul» в 1950 году. В 1956 он стал фотожурналистом «Time-Life», а в 1958 - «Paris Match» и «Stern». Примерно в это же время он стал членом фотоагентства «Магнум». В справочнике Британского журнала фотографии за 1968 года имя Гюлера названо среди семи лучших фотографов мира. В 1962 году он получил награду «Мастер «Лейки». Гюлер участвовал в сотнях выставок по всему миру. Он интервьюировал и фотографировал многих известных людей - от Бертрана Рассела и Уинстона Черчилля до Арнольда Тойнби, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. Работы Ара Гюлера находятся в коллекции Французской национальной библиотеки, Коллекции Шелдон университета Небраски, частных коллекциях в Бостоне, Чикаго, Нью-Йорке. Его фотографии экспонируются, в частности, в Музее Людвига в Кельне.
Самое значимое
Всего в список попали картины из 87 стран
С 28 сентября по 25 октября работы более чем семидесяти художников из разных стран мира будут экспонироваться в семи ключевых культурных локациях
«Мы знаем, что Zaz очень любят в Армении», – сказал посол
Седьмому сезону «Игра престолов» удалось опередить главного конкурента - обладателя премии за прошлый год «Рассказ служанки», который показывается на канале Hulu
Partner news
Последние новости
Трамп грозит закрыть границу с Мексикой За последние дни Гондурас из-за насилия и уровня бедности покинули тысячи человек
Пашинян: Между властями Армении и Азербайджана налажена оперативная связь На вопрос о том, можно ли будет в случае нарушений режима перемирия связаться с руководством Азербайджана по налаженной связи, Пашинян ответил утвердительно: «По необходимости»
«Недоглядели»: Родителей крымского стрелка оштрафуют на 500 рублей По его словам, полиция уже оформила протокол об административном правонарушении за «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», но вручат его уже после похорон
Мейвезер заявил о готовности дать реванш Макгрегору 17 октября американец заявил, что считает бой против Нурмагомедова возможным. Российский боец бросил ему вызов в социальных сетях