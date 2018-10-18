МИД РФ - о заявлениях посла США в Ереване: Это вмешательство во внутренние дела суверенного государства
18 октября 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 17 октября прокомментировала заявления завершающего свою миссию в Армении посла США Ричарда Миллса в Армяно-Американской торговой палате 9 октября, отметив, что они примечательны «прежде всего своей незамысловатой прямотой».
«Р.Миллс сообщил, что правительство США и американское посольство в Ереване на протяжении последних десятилетий целенаправленно поддерживали определенные группы в армянском обществе и определенных представителей в правительстве Армении. При этом о вмешательстве во внутренние дела суверенного государства посол говорил без тени смущения, более того, с гордостью. Ведь якобы все это было оправдано и нужно для реализации благой цели - «сделать Армению более справедливым и транспарентным обществом».
Спохватившись, Р.Миллс поправился, заявив, что недавние политические перемены в республике были вызваны сугубо внутренними причинами, а также сказал о «несгибаемой воле армянского народа к переменам». Но оправдываться было уже поздно, т.к. первая часть его выступления уже прозвучала в эфире»,- заявила Захарова.
По ее словам,посол также дал подробные наставления о функционировании политической системы страны, посоветовал, как ей развивать экономику.
«Например, имело место следующее высказывание Р.Миллса: «Я озабочен поступающими ко мне сигналами о том, что кое-кто в правительстве Армении считает нужным сосредоточить ограниченные ресурсы правительства в высокотехнологичных секторах. Мне известно о ресурсах, которые по этой причине уже были изъяты из таких отраслей, как виноделие, туризм и горнодобыча». Давайте все же определимся: хорошо или плохо вмешиваться во внутренние дела других государств?
Кульминацией выступления стал прощальный наказ отъезжающего посла «друзьям в гражданском обществе и СМИ Армении»: продолжать бдительно и бескомпромиссно надзирать за деятельностью правительства. Здесь Р.Миллс к слову упомянул, что как раз на «укрепление гражданского общества и СМИ» пойдет значительная часть из 26 млн долларов американской помощи, которая поступит в Армению в будущем году (в дополнение к уже направленным недавно 14 млн долл.)»,- добавила Захарова.
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Автор идеи - армянский дизайнер Эдуард Канканян
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