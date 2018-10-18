МИД РА: Граждан Армении и армян среди погибших в колледже в Крыму нет

PanARMENIAN.Net - Среди погибших в результате стрельбы и взрыва 17 октября в Керченском политехническом колледже в Крыму граждан Армении и армян нет. Об этом сообщилается на странице МИД Армении в социальной сети Facebook.

«По предварительным данным, среди погибших во время трагедии в Керчи граждан Армении или армян нет»,- говорится в сообщении.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. 20 человек погибли, 44 остаются в больницах. Среди погибших студентов — 15 человек, из них несовершеннолетних – шестеро, еще пять человек — сотрудники колледжа. Устроил нападение, предположительно, студент колледжа. Он застрелился. Действовал ли юноша один или у него были сообщники – пока неизвестно. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.