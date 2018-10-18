Арсен Венгер вернется в футбол с начала 2019 года
18 октября 2018 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что вернется к работе в футболе 1 января.
«Я чувствую себя отдохнувшим и готовым вернуться к работе. Я верю, что снова начну работать 1 января. Пока не знаю точно, где. Ко мне обращаются ассоциации и федерации, также я могу оказаться в Японии. За 22 года в «Арсенале» я получил большой опыт на различных уровнях. Ко мне поступили запросы со всего мира», — рассказал Венгер, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bild.
В апреле француз объявил об уходе из «Арсенала», который он тренировал с 1996 года. Под руководством Венгера клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз праздновал победу в Кубке Англии и Суперкубке. Трижды его признавали лучшим тренером АПЛ.
Место Венгера в «Арсенале» занял испанский специалист Унаи Эмери. С ним лондонцы занимают четвертое место в лиге после восьми игр.
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Отмечается, что он ведет интенсивные переговоры с Федерацией футбола Армении
По его словам, Унаи Эмери «трижды брал Лигу Европы, и это очень важно для «Арсенала», потому что мы играем здесь, чтобы победить, а не просто поучаствовать»
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