Бэнкси: Картина на аукционе должна была самоуничтожиться полностью, но шредер сломался (видео)
18 октября 2018 - 12:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Картина Бэнкси Girl with Balloon («Девочка с шариком») должна была самоуничтожиться полностью. Об этом английский художник рассказал на своем YouTube-канале.
По его утверждению, осуществить задумку помешал встроенный в раму измельчитель — на тестовых испытаниях он несколько раз срабатывал как надо, однако сломался в ответственный момент.
В том же видео художник показал устройство шредера, а также способ его активации на аукционе, пишет Lenta.ru.
6 октября появилось видео самоуничтожения картины после финального удара молотка, означающего окончание торгов. «Девочка с шариком» была продана за 1 042 000 фунтов стерлингов. Искусствоведы считают, что стоимость изрезанной картины может вырасти вдвое.
Обрезки картины, которые неизвестная женщина-коллекционер купила за 1 042 000 фунтов стерлингов, переименовали в Love Is In The Bin («Любовь в мусорном ведре»). «Когда молоток опустился, а работа самоуничтожилась, я была в шоке. Но затем я осознала, что теперь мне принадлежит частичка истории искусства», — поделилась новая владелица произведения. После уничтожения цена картины выросла до двух миллионов фунтов.
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