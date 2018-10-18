Число жертв взрыва и стрельбы в колледже в Керчи возросло до 21
18 октября 2018 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека. Об этом сообщили в медицинских службах, пишет ТАСС.
«Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21», - сказал собеседник агентства.
Эту информацию также подтвердили в Центре медицины катастроф Крыма, добавив что пострадавший скончался в стационаре.
Ранее в МИД РА сообщили, что граждан Армении и армян среди погибших в Крыму нет.
17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Устроил нападение, предположительно, студент колледжа. Он застрелился. Действовал ли юноша один или у него были сообщники – пока неизвестно. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.
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