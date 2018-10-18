Число жертв взрыва и стрельбы в колледже в Керчи возросло до 21

PanARMENIAN.Net - Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека. Об этом сообщили в медицинских службах, пишет ТАСС.

«Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21», - сказал собеседник агентства.

Эту информацию также подтвердили в Центре медицины катастроф Крыма, добавив что пострадавший скончался в стационаре.

Ранее в МИД РА сообщили, что граждан Армении и армян среди погибших в Крыму нет.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Устроил нападение, предположительно, студент колледжа. Он застрелился. Действовал ли юноша один или у него были сообщники – пока неизвестно. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.