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Число жертв взрыва и стрельбы в колледже в Керчи возросло до 21

Число жертв взрыва и стрельбы в колледже в Керчи возросло до 21
18 октября 2018 - 12:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека. Об этом сообщили в медицинских службах, пишет ТАСС.

«Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21», - сказал собеседник агентства.

Эту информацию также подтвердили в Центре медицины катастроф Крыма, добавив что пострадавший скончался в стационаре.

Ранее в МИД РА сообщили, что граждан Армении и армян среди погибших в Крыму нет.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Устроил нападение, предположительно, студент колледжа. Он застрелился. Действовал ли юноша один или у него были сообщники – пока неизвестно. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

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Tass.ru: Число жертв ЧП в колледже в Керчи возросло до 21
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