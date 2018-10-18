Глава МИД РА: Армения сделала все, чтобы вопрос Хачатурова не отразился на деятельности ОДКБ
18 октября 2018 - 14:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что обсуждения и консультации по вопросу отзыва генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова продолжаются.
«Армения сделала все, чтобы внутриполитический вопрос не отразился на деятельности ОДКБ», - сказал Мнацаканян журналистам, пишет Aysor.am.
«Авторитет ОДКБ для Армении важен настолько, насколько важен другим членам Организации», - отметил он.
Коснувшись решения о переносе заседания Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ из Еревана в Москву, Мнацаканян отметил, что не видит в этом каких-либо проблем.
«Все эти вопросы требуют прагматичного отношения. Подход должен быть прагматичным. Не вижу никаких проблем», – сказал он.
Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.
Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.
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