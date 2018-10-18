Армянское руководство дипломатично обошло вопрос принадлежности Крыма, соболезнуя в связи с ЧП в Керчи
18 октября 2018 - 14:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян и исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян выразили соболезнования родным и близким жертв стрельбы и взрыва в колледже в Крыму, при этом дипломатично обойдя вопрос принадлежности Крыма России или Украине.
17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв, в результате чего 21 человек погиб. Устроил нападение, предположительно, студент колледжа. Он застрелился. Действовал ли юноша один или у него были сообщники – пока неизвестно. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.
Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Керчи, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.
«С глубокой скорбью узнал о трагическом событии в Керчи. Мы строго осуждаем этот акт насилия. От имени армянского народа и лично от себя выражаю соболезнования родственникам и близким жертв, желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления»,- отметил и.о. премьера Пашинян.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Международное сообщество в основном не признает аннексию Крыма.
Резолюция Генассамблеи ООН № 68/262 призывает не признавать любое изменение статуса Крыма и Севастополя на основе проведенного 16 марта референдума и воздержаться от действий, направленных на признание этого статуса. Документ вступил в силу 27 марта 2014 года. За принятие резолюции проголосовали 100 стран, против — 11, представители еще 58 государств воздержались. Помимо России против резолюции выступили Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Сирия, Судан, Зимбабве, Венесуэла и Никарагуа.
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