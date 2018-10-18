Пашинян: Президент Франции с супругой оценили качество армянского вина и коньяка
18 октября 2018 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Посетивших Армению в рамках 17-го саммита Франкофонии гостей особо впечатлили армянское вино и коньяк. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал об этом 18 октября на заседании правительства.
«Для меня это является важной и хорошей новостью, поскольку присутствовали руководители государств, считающихся мировыми лидерами сферы виноделия. В частности, мне было очень приятно, что президент и первая леди Франции, и не только они, посчитали нужным высказаться по поводу качества армянского вина и коньяка, по их лексикону бренди. В целом наши вина и коньяк оставили очень хорошее впечатление на гостей. А это означает, что мы сумели достичь определенного международного стандарта качества производства вина и коньяка»,– отметил Пашинян, пишет Panorama.am.
По его словам, необходимо стимулировать отечественных производителей, правительство должно оказать им содействие в контексте выхода на новые рынки.
Как указал Пашинян, в вопросе выхода на новые рынки наибольшие препятствия представляют объемы продукции, посему виноделов и производителей коньяка нужно поддержать инвестиционными программами.
И.о. премьера Армении коснулся также объемов закупки урожая винограда, отметив, что здесь также могут возникнуть проблемы , посему министерство сельского хозяйства должно работать интенсивно в направлении увеличения площадей виноградников.
«Очевидно, что виноделие – очень перспективное направление, сферу производства коньяка считаем состоявшейся, но и здесь у нас есть серьезные проблемы», – указал он, добавив, что проблемы связаны с распространением и реализацией контрафактной продукции, особенно на пространстве ЕАЭС, то есть продажей под видом армянского коньяка других напитков.
В данном контексте Пашинян заявил о необходимости введения серьезного контроля за объемами закупок, чтобы недобросовестные производители не импортировали из других стран спирт и в дальнейшем не экспортировали его под видом армянского коньяка, что негативно отражается на репутации армянского бренда.
В Ереване 11 октября открылся 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Саммит проходил под лозунгом «Жить вместе», символом саммита был избран гранат. Для участия в саммите в Армению прибыли главы 38 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо с супругами.
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