Пашинян - о Гюлере: Его работы подняли на новый уровень мировое фотоискусство

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной всемирно известного стамбульского фотографа армянского происхождения Ара Гюлера. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«С глубокой скорбью узнал, что на 90-м году жизни скончался великий стамбульский фотограф армянского происхождения Ара Гюлер. Десятилетиями его проницательный глаз замечал и фиксировал картины, которые подняли на новый уровень мировое фотоискусство.

Выражаю свои соболезнования членам семьи, родным великого деятеля искусства и многотысячным поклонникам его творчества в Армении, Турции и во всем мире»,- отметил Пашинян.

Легендарный стамбульский фотожурналист армянского происхождения Ара Гюлер, известный также как «Глаз Стамбула», скончался 17 октября в возрасте 90 лет.У Гюлера случился сердечный приступ, и его доставили в реанимацию, где он скончался.

Ара Гюлер родился в Стамбуле в 1928 году. Будучи величайшим из ныне живущих представителей творческой фотографии в Турции, он широко известен за пределами своей страны. Гюлер начал свою карьеру фотожурналиста в газете «Yeni Istanbul» в 1950 году. В 1956 он стал фотожурналистом «Time-Life», а в 1958 - «Paris Match» и «Stern». Примерно в это же время он стал членом фотоагентства «Магнум». В справочнике Британского журнала фотографии за 1968 года имя Гюлера названо среди семи лучших фотографов мира. В 1962 году он получил награду «Мастер «Лейки». Гюлер участвовал в сотнях выставок по всему миру. Он интервьюировал и фотографировал многих известных людей - от Бертрана Рассела и Уинстона Черчилля до Арнольда Тойнби, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. Работы Ара Гюлера находятся в коллекции Французской национальной библиотеки, Коллекции Шелдон университета Небраски, частных коллекциях в Бостоне, Чикаго, Нью-Йорке. Его фотографии экспонируются, в частности, в Музее Людвига в Кельне.