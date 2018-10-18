Мейвезер заявил о готовности дать реванш Макгрегору
18 октября 2018 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что готов дать реванш ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору.
«Макгрегор наговорил всякого, поэтому история не окончена. После боя с Хабибом (Нурмагомедовым) готов выйти против Конора снова. Меня часто спрашивают, зачем я выхожу против парней из MMA. Но, послушайте, бой с Нурмагомедовым — это огромные цифры. То же самое и с Конором. Я не дерусь с теми, кто не может сделать кассу», — заявил 41-летний боксер, пишет Lenta.ru со ссылкой на TMZSports.
17 октября американец заявил, что считает бой против Нурмагомедова возможным. Российский боец бросил ему вызов в социальных сетях.
Оба спортсмена побеждали Макгрегора. Нурмагомедов вынудил ирландца сдаться 7 октября, защитив титул чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в поединке по правилам бокса в августе 2017-го. По разным оценкам, в этом поединке американец заработал около 300 миллионов долларов.
Самое значимое
В состав тренерского штаба включены Сурен Чахалян, Ашот Аветисян и Роман Березовский (тренер вратарей)
Гегард Мусаси победил Рори Макдональда нокаутом во втором раунде и сохранил титул Bellator в среднем весе
Отмечается, что он ведет интенсивные переговоры с Федерацией футбола Армении
По его словам, Унаи Эмери «трижды брал Лигу Европы, и это очень важно для «Арсенала», потому что мы играем здесь, чтобы победить, а не просто поучаствовать»
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Трамп грозит закрыть границу с Мексикой За последние дни Гондурас из-за насилия и уровня бедности покинули тысячи человек
Джордж Мартин раскрыл главную идею «Игры престолов» Литератор подтвердил догадки о том, что прообразом наступающей на мир Вестероса зимы является глобальное потепление на Земле
Пашинян: Между властями Армении и Азербайджана налажена оперативная связь На вопрос о том, можно ли будет в случае нарушений режима перемирия связаться с руководством Азербайджана по налаженной связи, Пашинян ответил утвердительно: «По необходимости»
«Недоглядели»: Родителей крымского стрелка оштрафуют на 500 рублей По его словам, полиция уже оформила протокол об административном правонарушении за «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», но вручат его уже после похорон