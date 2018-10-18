«Недоглядели»: Родителей крымского стрелка оштрафуют на 500 рублей
18 октября 2018 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Родителей Владислава Рослякова, подозреваемого в массовом расстреле детей и учителей в керченском политехническом колледже в Крыму, оштрафуют на 500 рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
По его словам, полиция уже оформила протокол об административном правонарушении за «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», но вручат его уже после похорон.
Трагедия произошла 17 октября. Студент керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков зашел в здание, имея при себе не менее 10 самодельных бомб. Одно из неустановленных взрывных устройств сработало в столовой, после чего молодой человек открыл огонь из ружья по ученикам и преподавателям.
По последней информации, в результате атаки погиб 21 человек, в том числе и сам нападавший, который покончил с собой. По данным «Федерального агентства новостей», при транспортировке погибла одна из пострадавших, которой понадобилась врачебная помощь в федеральном медцентре. Пострадали, по разным данным, от 49 до 53 человек.
Следователи изъяли вещественные доказательства при обысках дома Рослякова, а также изучили его компьютер, на котором последним поисковым запросом был «Как изготовить самодельное взрывное устройство».
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