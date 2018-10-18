Джордж Мартин раскрыл главную идею «Игры престолов»

PanARMENIAN.Net - Американский писатель Джордж Мартин, создатель саги «Песнь льда и пламени», по мотивам которой снят сериал «Игра престолов», раскрыл главную идею книг и экранизации.

Литератор подтвердил догадки о том, что прообразом наступающей на мир Вестероса зимы является глобальное потепление на Земле. По словам Мартина, главная проблема в «Игре престолов» заключается в том, что персонажи преследуют личные цели, не обращая внимания на надвигающуюся катастрофу, пишет Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

«Жители Вестероса участвуют в своих частных распрях, сражаясь за власть, статус и богатство. И они настолько погружены в это, что игнорируют угрозу, — «зима близко» — которая может уничтожить их всех и весь мир. И это всеобъемлющая аналогия с тем, как мне кажется, что происходит с нашей планетой, на которой мы участвуем в собственных распрях. Мы спорим о важных вещах — международной политике, внутренней политике, гражданских правах и обязанностях, социальной справедливости. Все эти вещи важны. Но пока мы разрываемся между ними и тратим силы, угроза климатических изменений никуда не уходит», — объяснил Мартин.

Писатель подчеркнул, что ни одна важная проблема, которой сегодня занято общество, не будет иметь никакого значения, если мы все умрем, а наши города окажутся на дне океана.

В августе Мартин объяснил, зачем нужно убивать главных героев в произведениях. Литератор подчеркнул, что его на эту идею натолкнул автор «Властелина колец» Джон Рональд Руэл Толкин.