Трамп грозит закрыть границу с Мексикой

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за массовой миграции из стран Центральной Америки. Мексике необходимо «остановить этот натиск», написал президент Соединенных Штатов в своем микроблоге в Twitter 18 октября.

Лидеры Гватемалы Гондураса и Сальвадора «немногое делают» для прекращения масштабной миграции, добавил он. Финансовая помощь этим странам будет прекращена, если они позволят «своим гражданам или иным лицам пересекать границы», чтобы те могли «нелегально попасть» в США, подчеркнул Трамп. За последние дни Гондурас из-за насилия и уровня бедности покинули тысячи человек, пишет Deutsche Welle.

Президент США сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома. В апреле Трамп обвинял Мексику в бесконтрольной миграционной политике и призывал Мехико «остановить масштабные потоки наркотиков и мигрантов» в США.

Одним из предвыборных обещаний Трампа стало строительство стены на границе с Мексикой. По данным таможенно-пограничной службы США, возведение нового заграждения и восстановление имеющегося забора обойдется в 33 млрд долларов (в пересчете - 26 млрд евро).