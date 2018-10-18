// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Трамп грозит закрыть границу с Мексикой

Трамп грозит закрыть границу с Мексикой
18 октября 2018 - 18:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за массовой миграции из стран Центральной Америки. Мексике необходимо «остановить этот натиск», написал президент Соединенных Штатов в своем микроблоге в Twitter 18 октября.

Лидеры Гватемалы Гондураса и Сальвадора «немногое делают» для прекращения масштабной миграции, добавил он. Финансовая помощь этим странам будет прекращена, если они позволят «своим гражданам или иным лицам пересекать границы», чтобы те могли «нелегально попасть» в США, подчеркнул Трамп. За последние дни Гондурас из-за насилия и уровня бедности покинули тысячи человек, пишет Deutsche Welle.

Президент США сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома. В апреле Трамп обвинял Мексику в бесконтрольной миграционной политике и призывал Мехико «остановить масштабные потоки наркотиков и мигрантов» в США.

Одним из предвыборных обещаний Трампа стало строительство стены на границе с Мексикой. По данным таможенно-пограничной службы США, возведение нового заграждения и восстановление имеющегося забора обойдется в 33 млрд долларов (в пересчете - 26 млрд евро).

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
 Самое значимое
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Президент Франции отправится в Азербайджан
В Киеве у армянского хачкара состоялась поминальная молитва по Азнавуру
СМИ: Пропавший президент Интерпола находится под следствием в Китае
Азербайджан получил из Белоруссии новую партию РСЗО «Полонез»
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Джордж Мартин раскрыл главную идею «Игры престолов» Литератор подтвердил догадки о том, что прообразом наступающей на мир Вестероса зимы является глобальное потепление на Земле
Пашинян: Между властями Армении и Азербайджана налажена оперативная связь На вопрос о том, можно ли будет в случае нарушений режима перемирия связаться с руководством Азербайджана по налаженной связи, Пашинян ответил утвердительно: «По необходимости»
Мейвезер заявил о готовности дать реванш Макгрегору 17 октября американец заявил, что считает бой против Нурмагомедова возможным. Российский боец бросил ему вызов в социальных сетях
Пашинян: Президент Франции с супругой оценили качество армянского вина и коньяка По его словам, необходимо стимулировать отечественных производителей, правительство должно оказать им содействие в контексте выхода на новые рынки