ЕС окажет содействие в проведении досрочных выборов в парламент Армении
19 октября 2018 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Посол Евросоюза в Армении Петр Свитальский отметил, что ЕС в целом, а также Германия, Швеция и Великобритания по отдельности заявили о своем финансовом содействии в проведении досрочных парламентских выборов в Армении.
«Это очень сильное заявление. К вашему сведению, весь объем помощи из-за рубежа будет исключительно европейским, то есть, ЕС и три государства-члена окажут содействие. Не будет ни американских денег, ни японских денег. Это очень важное заявление, и, честно говоря, я действительно горжусь нами, поскольку Европейскому союзу обычно требуется довольно много времени. Но мы всегда учитывали, что выборы могут произойти раньше. Так что, мы зарезервировали финансирование. Фактически, вместе с участием правительства Армении все потребности удовлетворены. Стандарты те же, что и в 2017 году – идентификация избирателей и видеокамеры. Есть некоторые трудности с логистикой, поскольку такой короткий период времени представляет трудности для ООН. Но они говорят нам, что готовы это сделать. Будут дополнительные расходы», - сказал Свитальский, передает Радио «Свобода».
Отвечая на замечание о том, что раньше говорилось об 11 млн долларов, посол ЕС пояснил, что на этот раз речь идет о чуть более 3 млн евро.
Находящийся в Армении в эти дни управляющий директор по делам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томас Майер-Хартинг, в свою очередь, отметил, что в Брюсселе ожидают, что парламентские выборы в Армении в декабре будут свободными и справедливыми. Он также отметил, что наряду с другими донорами ЕС окажет содействие в проведении этих выборов. «Думаю, что мы приехали в Армению в подходящее время – после демократических изменений на этом этапе, и в то же время на ранней стадии реализации Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве Армения-ЕС. Для нас важно видеть приверженность мирным изменениям, свидетелями чего мы явились здесь, приверженность делу искоренения коррупции, построению современного общества с по-настоящему независимой судебной системой и верховенством закона», - отметил он.
Несколько месяцев назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Брюсселе, что демократическая Армения нуждается в гораздо более серьезном отношении. На вопрос, можно ли ожидать более серьезного отношения со стороны ЕС, например, в плане увеличения финансовой поддержки, Томас Майер-Хартинг ответил, что он не считает важным углубляться в цифры. По его словам, реальная задача заключается в том, чтобы вместе с правительством они смогли решить, как использовать то, что уже доступно, и сделать это на основе программ правительства, которые они могут поддержать.
Самое значимое
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман
Poma – одна из крупнейших компаний в мире в этой сфере
По уровню представительства и размаху это мероприятие, отмечают наблюдатели, является крупнейшим за годы независимости Армении
По словам адвоката, осужденный говорил, что долго не проживет, и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Песков рассказал о «химии» между Путиным и главами других государств В качестве примера он привел дружеские отношения между Путиным и экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером
Советник Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани приедет в Армению «Джулиани – соратник, друг и советник Трампа. Он также его личный адвокат. Во время теракта 11 сентября 2001 года именно он был мэром Нью-Йорка», – написал Саркисян
Трамп грозит закрыть границу с Мексикой За последние дни Гондурас из-за насилия и уровня бедности покинули тысячи человек
Джордж Мартин раскрыл главную идею «Игры престолов» Литератор подтвердил догадки о том, что прообразом наступающей на мир Вестероса зимы является глобальное потепление на Земле