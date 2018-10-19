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ЕС окажет содействие в проведении досрочных выборов в парламент Армении

ЕС окажет содействие в проведении досрочных выборов в парламент Армении
19 октября 2018 - 10:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Посол Евросоюза в Армении Петр Свитальский отметил, что ЕС в целом, а также Германия, Швеция и Великобритания по отдельности заявили о своем финансовом содействии в проведении досрочных парламентских выборов в Армении.

«Это очень сильное заявление. К вашему сведению, весь объем помощи из-за рубежа будет исключительно европейским, то есть, ЕС и три государства-члена окажут содействие. Не будет ни американских денег, ни японских денег. Это очень важное заявление, и, честно говоря, я действительно горжусь нами, поскольку Европейскому союзу обычно требуется довольно много времени. Но мы всегда учитывали, что выборы могут произойти раньше. Так что, мы зарезервировали финансирование. Фактически, вместе с участием правительства Армении все потребности удовлетворены. Стандарты те же, что и в 2017 году – идентификация избирателей и видеокамеры. Есть некоторые трудности с логистикой, поскольку такой короткий период времени представляет трудности для ООН. Но они говорят нам, что готовы это сделать. Будут дополнительные расходы», - сказал Свитальский, передает Радио «Свобода».

Отвечая на замечание о том, что раньше говорилось об 11 млн долларов, посол ЕС пояснил, что на этот раз речь идет о чуть более 3 млн евро.

Находящийся в Армении в эти дни управляющий директор по делам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томас Майер-Хартинг, в свою очередь, отметил, что в Брюсселе ожидают, что парламентские выборы в Армении в декабре будут свободными и справедливыми. Он также отметил, что наряду с другими донорами ЕС окажет содействие в проведении этих выборов. «Думаю, что мы приехали в Армению в подходящее время – после демократических изменений на этом этапе, и в то же время на ранней стадии реализации Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве Армения-ЕС. Для нас важно видеть приверженность мирным изменениям, свидетелями чего мы явились здесь, приверженность делу искоренения коррупции, построению современного общества с по-настоящему независимой судебной системой и верховенством закона», - отметил он.

Несколько месяцев назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Брюсселе, что демократическая Армения нуждается в гораздо более серьезном отношении. На вопрос, можно ли ожидать более серьезного отношения со стороны ЕС, например, в плане увеличения финансовой поддержки, Томас Майер-Хартинг ответил, что он не считает важным углубляться в цифры. По его словам, реальная задача заключается в том, чтобы вместе с правительством они смогли решить, как использовать то, что уже доступно, и сделать это на основе программ правительства, которые они могут поддержать.

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