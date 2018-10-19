Песков рассказал о «химии» между Путиным и главами других государств
19 октября 2018 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о «химии» между президентом Владимиром Путиным и лидерами других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«Я не знаю, насколько химия между главами государств может существовать, она трудно измерима. Никакая химия не заставит президента отступать от своих национальных интересов», — сказал Песков.
В качестве примера он привел дружеские отношения между Путиным и экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером, пишет Lenta.ru.
«Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко, бескомпромиссно спорили по текущим вопросам, будь то международная повестка дня или двусторонние отношения», — отметил пресс-секретарь.
По его словам, дружеские отношения не могут повлиять на характер переговоров — они могут быть достаточно напряженными.
Песков рассказал, что для установления особых отношений между Путиным и президентом США Дональдом Трампом пока не было возможности. «Химия с первого взгляда, любовь с первого взгляда — это другая опера. Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга», — сказал пресс-секретарь. Он выразил сожаление, что общение двух лидеров происходит редко и не всегда приводит к реальным действиям.
Ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян рассказал о своей дружбе с президентом России Владимиром Путиным: «Это химия, которую не всегда можно объяснить. Это может быть и пройденное, и просто взаимные симпатии. Мало ли чего. Не думаю, что есть некий отдельный фактор, это сумма факторов, которые накладываются друг на друга и создают между людьми эмоциональную синергию. И это становится неким цементирующим составом для этих отношений».
«Где-то на втором годе я почувствовал какую-то химию между нами»,- отметил Кочарян, добавив, что все было взаимно.
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