Песня Despacito получила 7 титулов в «Книге рекордов Гиннеса»
19 октября 2018 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Композиция Despacito пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки получила семь титулов в «Книге рекордов Гиннеса». Завоеванные сертификаты Фонси планирует повесить над кроватью и ежедневно ими любоваться.
Композиция стала рекордсменом в следующих номинациях: «Самая слушаемая песня в мире», «Первое видео, набравшее на YouTube более 5 млрд просмотров», «Самое просматриваемое видео в интернете», «Песня, продержавшаяся в Billboard Hot Latin Songs рекордное количество недель», «17 недель подряд первое место в Hot 100 Billboard», «Самое понравившееся видео пользователям сети», «Песня, исполненная дуэтом, с наибольшим количеством просмотров», пишет Gazeta.ru.
Официальное вручение сертификатов состоялось 17 октября 2018 года в Майями. Луис поблагодарил всех, кто работал над Despacito, — панамскую исполнительницу Эрику Эндер, рэпера Дэдди Янки и Джастина Бибера. Исполнитель отметил, что они, так же как и он, целиком и полностью причастны к данному успеху.
В апреле 2017 канадский поп-исполнитель Джастин Бибер выпустил ремикс на Despacito, чем еще больше подогрел интерес к композиции. Музыкант впервые в своей карьере спел на испанском. Этот ремикс вышел в топ хит-парадов половины стран мира.
17 ноября 2017 года трек Despacito стал триумфатором «Латинской Грэмми». Одна статуэтка с премии досталась Биберу, а Фонси унес домой аж четыре: его песня удостоилась премий в категориях «Лучшее городское исполнение», «Запись года», «Песня года» и «Видео года».
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