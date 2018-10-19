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В NASA планируют отправить людей на Венеру

В NASA планируют отправить людей на Венеру
19 октября 2018 - 13:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Инженеры из NASA разработали HAVOC (High Altitude Venus Operational Concept) — план возможной пилотируемой миссии на Венеру.

Специалисты считают, что высадиться на планету не выйдет, так как на ее поверхности слишком непригодные условия, однако можно парить в облаках на дирижабле, пишет TJ.

По словам авторов проекта, миссию получиться реализовать очень нескоро, так как на данный момент для этого не существует необходимых технологий и оборудования.

«Это может занять десятилетия», — отметили они.

Основатель Space X Илон Маск представил Big Falcon Rocket в сентябре 2017 года. Система включает многоразовые сверхтяжелую ракету (первая ступень) и пилотируемый корабль (вторая ступень), вмещающий 100 человек. Она предназначена для околоземных полетов, запусков космических аппаратов, а также миссий на Луну и Марс.

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TJ. У NASA есть план по отправке людей на Венеру. Но это вряд ли произойдёт в ближайшие десятилетия
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