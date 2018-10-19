В NASA планируют отправить людей на Венеру
19 октября 2018 - 13:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Инженеры из NASA разработали HAVOC (High Altitude Venus Operational Concept) — план возможной пилотируемой миссии на Венеру.
Специалисты считают, что высадиться на планету не выйдет, так как на ее поверхности слишком непригодные условия, однако можно парить в облаках на дирижабле, пишет TJ.
По словам авторов проекта, миссию получиться реализовать очень нескоро, так как на данный момент для этого не существует необходимых технологий и оборудования.
«Это может занять десятилетия», — отметили они.
Основатель Space X Илон Маск представил Big Falcon Rocket в сентябре 2017 года. Система включает многоразовые сверхтяжелую ракету (первая ступень) и пилотируемый корабль (вторая ступень), вмещающий 100 человек. Она предназначена для околоземных полетов, запусков космических аппаратов, а также миссий на Луну и Марс.
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