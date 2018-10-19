// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Китай планирует запустить «искусственную Луну» для освещения городов в 2020 году

Китай планирует запустить «искусственную Луну» для освещения городов в 2020 году
19 октября 2018 - 13:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Китая обнародовали планы по запуску «осветительного спутника» в 2020 году. Такая «искусственная Луна» окажется в восемь раз ярче настоящей Луны и будет распространять «сумеречное» свечение.

Подобный спутник сможет освещать поверхность на Земле диаметром от 10 до 80 километров, область освещения может настраиваться с точностью до нескольких десятков метров. Искусственный спутник будет использоваться как дополнение к Луне ночью. По задумке разработчиков, его яркости окажется достаточно, чтобы заменить уличные фонари, пишет Ferra.ru.

Изначально информацию о планах по запуску «искусственной Луны» раскрыл представитель Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации. Такой осветительный спутник планируется запустить, как минимум, для города Чэнду.

Разработчики вдохновлялись задумкой французского художника о череде зеркал над Землей, которые отражают солнечный свет на поверхность Земли ночью.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Китай запустит «искусственную Луну» для освещения городов в 2020 году
 Самое значимое
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Армянский учебный центр «Тумо» откроется в АлбанииАрмянский учебный центр «Тумо» откроется в Албании
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google PlayАрмянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом: Есть погибшие В здании находились пять человек, два человека погибли
Ученые сообщают о массовом исчезновении насекомых в мире В 2014 году международная группа исследователей подсчитала, что за последние 35 лет численность таких беспозвоночных, как пчелы и жуки, во всем мире упала на 45 процентов
В Канаде спустя сутки после легализации марихуаны закончились ее запасы на складах По сообщениям СМИ, владельцы магазинов и сайтов по всей стране требуют от производителей марихуаны ускорить ее поставки, так как имеющиеся у них запасы для продажи заканчиваются
Пашинян в Ливане встретится с Ауном Пашинян в рамках визита проведет встречи с высшим руководством Ливана – президентом Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири, спикером парламента Набихом Бири