Китай планирует запустить «искусственную Луну» для освещения городов в 2020 году
19 октября 2018 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Китая обнародовали планы по запуску «осветительного спутника» в 2020 году. Такая «искусственная Луна» окажется в восемь раз ярче настоящей Луны и будет распространять «сумеречное» свечение.
Подобный спутник сможет освещать поверхность на Земле диаметром от 10 до 80 километров, область освещения может настраиваться с точностью до нескольких десятков метров. Искусственный спутник будет использоваться как дополнение к Луне ночью. По задумке разработчиков, его яркости окажется достаточно, чтобы заменить уличные фонари, пишет Ferra.ru.
Изначально информацию о планах по запуску «искусственной Луны» раскрыл представитель Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации. Такой осветительный спутник планируется запустить, как минимум, для города Чэнду.
Разработчики вдохновлялись задумкой французского художника о череде зеркал над Землей, которые отражают солнечный свет на поверхность Земли ночью.
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