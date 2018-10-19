Алжирским женщинам запретили носить никаб на работе
19 октября 2018 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Алжира 18 октября вынесли официальный запрет на ношение женщинами на работе никаба — головного убора, полностью закрывающего лицо и оставляющего лишь прорези для глаз. Правительство объяснило запрет тем, что подобные элементы одежды мешают идентификации личности.
Местные наблюдатели пока затрудняются оценить, вызовет ли запрет на ношение никаба в Алжире общественный резонанс, пишет «Ъ» со ссылкой на «Аль-Джазира».
Этот предмет одежды, в отличие от не закрывающего лицо хиджаба, не очень распространен в Алжире и встречается лишь в некоторых религиозных учебных заведениях.
Не исключено, что решение правительства может вызвать критику со стороны части консервативно настроенных религиозных организаций и групп населения.
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