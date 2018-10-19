Samsung встроит исчезающие передние камеры под дисплей смартфона
19 октября 2018 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Samsung работает над новой технологией, которая позволит скрыть камеры под дисплеем смартфонов. Об этом сообщил неофициальный аккаунт Samsung_News_ в Twitter.
По данным источника, у корейского производителя уже достаточно прототипов с селфи-камерами, встроенными под дисплей. Тем не менее, подобные смартфоны не стоит ожидать ранее 2020 года.
Технология позволит решить проблему размещения фронтальной камеры и перестать использовать уловки вроде вырезов и выдвижных модулей, чтобы сохранить размер экрана, пишет Ferra.ru.
Довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe также опубликовал в своем аккаунте Twitter рендеры смартфона с точечными вырезами под камеру в дисплее. По его словам, такие «дырявые» дисплеи станут широко распространены в 2019 году. Такие камеры не займут много места на передней панели, но будут постоянно видны и мешать изображению.
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