// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Samsung встроит исчезающие передние камеры под дисплей смартфона

Samsung встроит исчезающие передние камеры под дисплей смартфона
19 октября 2018 - 14:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung работает над новой технологией, которая позволит скрыть камеры под дисплеем смартфонов. Об этом сообщил неофициальный аккаунт Samsung_News_ в Twitter.

По данным источника, у корейского производителя уже достаточно прототипов с селфи-камерами, встроенными под дисплей. Тем не менее, подобные смартфоны не стоит ожидать ранее 2020 года.

Технология позволит решить проблему размещения фронтальной камеры и перестать использовать уловки вроде вырезов и выдвижных модулей, чтобы сохранить размер экрана, пишет Ferra.ru.

Довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe также опубликовал в своем аккаунте Twitter рендеры смартфона с точечными вырезами под камеру в дисплее. По его словам, такие «дырявые» дисплеи станут широко распространены в 2019 году. Такие камеры не займут много места на передней панели, но будут постоянно видны и мешать изображению.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Samsung встроит исчезающие селфи-камеры прямо под дисплей смартфона
 Самое значимое
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Армянский учебный центр «Тумо» откроется в АлбанииАрмянский учебный центр «Тумо» откроется в Албании
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google PlayАрмянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом: Есть погибшие В здании находились пять человек, два человека погибли
Ученые сообщают о массовом исчезновении насекомых в мире В 2014 году международная группа исследователей подсчитала, что за последние 35 лет численность таких беспозвоночных, как пчелы и жуки, во всем мире упала на 45 процентов
В Канаде спустя сутки после легализации марихуаны закончились ее запасы на складах По сообщениям СМИ, владельцы магазинов и сайтов по всей стране требуют от производителей марихуаны ускорить ее поставки, так как имеющиеся у них запасы для продажи заканчиваются
Пашинян в Ливане встретится с Ауном Пашинян в рамках визита проведет встречи с высшим руководством Ливана – президентом Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири, спикером парламента Набихом Бири