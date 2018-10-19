На Facebook подали в суд за завышение количества просмотров видео

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook могла знать и умышленно предоставлять рекламным агентствам и СМИ неверные данные о количестве просмотров видеоконтента в социальной сети. Об этом говорится в коллективном иске, поданном против компании Марка Цукерберга группой рекламодателей в суд Окленда, Калифорния.

Рекламодатели фокусировали свои усилия в социальной сети, так как та утверждала, что пользователи тратят на просмотр видеороликов на Facebook больше времени, чем на других платформах, пишет «Ъ» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как утверждается в иске, проблемы с алгоритмом подсчета просмотров видео обнаружились еще в 2015 году. В 2016 году о них руководству соцсети сообщал даже технический директор компании, однако никаких действий для исправления ситуации предпринято не было. Они также утверждают, что данные были завышены Facebook в 2,5–10 раз.

В самой компании иск считают «безосновательным» и заявляют, что соцсеть предупреждала рекламодателей о проблемах с метрикой еще в 2016 году — сразу, как они были обнаружены. При этом погрешность метрики, по данным самой социальной сети, составляла 60–80%.