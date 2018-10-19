Константинополь не разорвет общение с Русской православной церковью
19 октября 2018 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Несмотря на разрыв евхаристического общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом, Константинополь продолжает состоять в общении с ней. Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве.
«Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе», - сказано в документе, пишет «Интерфакс».
«Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах», - говорится там.
Экзархат Константинополя призывает всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться о единстве Церкви.
РПЦ объявила о полном разрыве отношений с Константиноопольским патриархатом после того, как Синод в Стамбуле лишил юридической силы указ о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине.
Разрыв означает, что священнослужители РПЦ не могут совершать совместные богослужения с клириками Константинопольского патриархата, а православные верующие из России не должны участвовать в таинствах в храмах, которые входят в юрисдикцию Константинополя.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Пашинян в Ливане встретится с Ауном Пашинян в рамках визита проведет встречи с высшим руководством Ливана – президентом Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири, спикером парламента Набихом Бири
На Facebook подали в суд за завышение количества просмотров видео Рекламодатели фокусировали свои усилия в социальной сети, так как та утверждала, что пользователи тратят на просмотр видеороликов на Facebook больше времени, чем на других платформах
Samsung встроит исчезающие передние камеры под дисплей смартфона Тем не менее, подобные смартфоны не стоит ожидать ранее 2020 года
Алжирским женщинам запретили носить никаб на работе Правительство объяснило запрет тем, что подобные элементы одежды мешают идентификации личности.