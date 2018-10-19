Пашинян в Ливане встретится с Ауном
19 октября 2018 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Возглавляемая и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном делегация 20 октября с двухдневным рабочим визитом посетит Ливан. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Пашинян в рамках визита проведет встречи с высшим руководством Ливана – президентом Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири, спикером парламента Набихом Бири.
Запланированы также встречи Пашиняна с представителями армянской общины и Католикосом великого дома киликийского Арамом Первым.
Пашинян посетит также армянские духовно-культурные центры Бейрута, образовательные учреждения.
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