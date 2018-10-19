В Канаде спустя сутки после легализации марихуаны закончились ее запасы на складах
19 октября 2018 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Спустя сутки после легализации марихуаны в Канаде ее продавцы столкнулись с нехваткой складских запасов.
По сообщениям СМИ, владельцы магазинов и сайтов по всей стране требуют от производителей марихуаны ускорить ее поставки, так как имеющиеся у них запасы для продажи заканчиваются, пишет TJ.
В частности, директор по коммуникациям магазина Delta 9 в Виннипеге, владеющего в том числе службой доставки Pineapple Express, рассказал журналистам, что за первую минуту после вступления закона в силу 17 октября магазин получил 100 заказов на приобретение марихуаны, а за первый час продал товара на 50 тысяч канадских долларов.
С 17 октября в Канаде легализовано употребление и приобретение марихуаны в рекреационных целях, то есть речь идет об употреблении психоактивных веществ, связанном не с медицинскими показаниями, а для получения удовольствия или для иных целей. Соответствующий закон был одобрен летом 2018 года. Согласно законодательству, жители Канады имеют право на приобретение и хранение до 30 г вещества без каких-либо справок и рецептов. Канадцам также разрешено выращивать соответствующие растения у себя дома, но не более четырех кустов.
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