В Канаде спустя сутки после легализации марихуаны закончились ее запасы на складах

PanARMENIAN.Net - Спустя сутки после легализации марихуаны в Канаде ее продавцы столкнулись с нехваткой складских запасов.

По сообщениям СМИ, владельцы магазинов и сайтов по всей стране требуют от производителей марихуаны ускорить ее поставки, так как имеющиеся у них запасы для продажи заканчиваются, пишет TJ.

В частности, директор по коммуникациям магазина Delta 9 в Виннипеге, владеющего в том числе службой доставки Pineapple Express, рассказал журналистам, что за первую минуту после вступления закона в силу 17 октября магазин получил 100 заказов на приобретение марихуаны, а за первый час продал товара на 50 тысяч канадских долларов.

С 17 октября в Канаде легализовано употребление и приобретение марихуаны в рекреационных целях, то есть речь идет об употреблении психоактивных веществ, связанном не с медицинскими показаниями, а для получения удовольствия или для иных целей. Соответствующий закон был одобрен летом 2018 года. Согласно законодательству, жители Канады имеют право на приобретение и хранение до 30 г вещества без каких-либо справок и рецептов. Канадцам также разрешено выращивать соответствующие растения у себя дома, но не более четырех кустов.