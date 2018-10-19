Ученые сообщают о массовом исчезновении насекомых в мире

PanARMENIAN.Net - Ученые из США и Мексики выявили заметное снижение численности насекомых в тропическом лесу в национальном заповеднике Эль-Юнке (Пуэрто-Рико). Кроме того, исчезло множество насекомоядных животных. По словам экспертов, это отражает мировую тенденцию, которая ставит под угрозу продовольственную безопасность во всем мире, поскольку членистоногие нужны для опыления многих сельскохозяйственных культур.

В 2014 году международная группа исследователей подсчитала, что за последние 35 лет численность таких беспозвоночных, как пчелы и жуки, во всем мире упала на 45 процентов. Наиболее сильно пострадала Европа, однако теперь исчезновение насекомых происходит и на американских континентах. В 2017 году другая группа специалистов изучила падение численности летающих насекомых в Германии, предположив, что причиной являются пестициды и уничтожение мест обитания, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.

Ученые вели подсчеты беспозвоночных в 70-х годах прошлого века, а также в 2013 году. Оказалось, что биомасса членистоногих за 40 лет значительно снизилась, достигнув одной четвертой или одной восьмой от прежнего количества. С января 1977-го по январь 2013 года количество пойманных насекомых уменьшилось в 60 раз.

Численность насекомоядных ящериц анолисов снизилась на 30 процентов, а некоторые виды исчезли из леса. Уменьшилось число лягушек и птиц. Например, отлов пуэрто-риканского тоди, который питается членистоногими, сократился на 90 процентов.

Специалисты связывают это с глобальным потеплением. За 40 лет средняя температура воздуха в тропических лесах увеличилась на 2,2 градуса Цельсия. Это нарушает цикл размножения насекомых, которые не могут откладывать яйца, и подрывает пищевые цепи, поскольку членистоногие служат кормовой базой для многих других животных.