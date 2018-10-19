Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом: Есть погибшие

PanARMENIAN.Net - В Гатчине под Санкт-Петербургом прогремел взрыв на заводе пиротехники «Авангард». Об этом заявил представитель экстренных служб региона.

В здании находились пять человек, два человека погибли. Еще двоих пострадавших извлекли из-под завалов, пишет РИА Новости.

«Возможно, два или три человека находятся под завалами. Спасатели ведут разбор завалов», — сообщили в областном правительстве.

Инциденту присвоен второй номер сложности.

В МЧС отметили, что взрыв был технологическим, здание частично разрушено. После взрыва загорелись три легковые машины.

Создан оперативный штаб, на место взрыва выехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.