Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом: Есть погибшие
19 октября 2018 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Гатчине под Санкт-Петербургом прогремел взрыв на заводе пиротехники «Авангард». Об этом заявил представитель экстренных служб региона.
В здании находились пять человек, два человека погибли. Еще двоих пострадавших извлекли из-под завалов, пишет РИА Новости.
«Возможно, два или три человека находятся под завалами. Спасатели ведут разбор завалов», — сообщили в областном правительстве.
Инциденту присвоен второй номер сложности.
В МЧС отметили, что взрыв был технологическим, здание частично разрушено. После взрыва загорелись три легковые машины.
Создан оперативный штаб, на место взрыва выехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Пашинян в Ливане встретится с Ауном Пашинян в рамках визита проведет встречи с высшим руководством Ливана – президентом Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири, спикером парламента Набихом Бири
На Facebook подали в суд за завышение количества просмотров видео Рекламодатели фокусировали свои усилия в социальной сети, так как та утверждала, что пользователи тратят на просмотр видеороликов на Facebook больше времени, чем на других платформах
Samsung встроит исчезающие передние камеры под дисплей смартфона Тем не менее, подобные смартфоны не стоит ожидать ранее 2020 года
Алжирским женщинам запретили носить никаб на работе Правительство объяснило запрет тем, что подобные элементы одежды мешают идентификации личности.