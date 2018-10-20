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Венецианская комиссия СЕ признала поправки в ИК и досрочные выборы в парламент Армении

Венецианская комиссия СЕ признала поправки в ИК и досрочные выборы в парламент Армении
20 октября 2018 - 10:58 AMT

PanARMENIAN.Net - По итогам обсуждений между Венецианской комиссией и и.о. первого заместителя премьер-министра Армении в ходе 116-й сессии Венецианской комиссии председатель ведомства Джанни Букиккио признал и поддержал мирный характер изменений, осуществляемый армянским народом.

Как говорится в заявлении Букиккио, Венецианская комиссия «признает конкретную ситуацию в Армении, которая требует проведения досрочных выборов;

приветствует приверженность властей Армении соблюдению международных стандартов при пересмотре Избирательного кодекса;

отмечает, что предлагаемые поправки преследуют легитимные цели и кажутся в основном позитивными;

приветствует, в частности, все шаги, предпринятые для содействия упрощению реализации права голоса, расширения доступа к средствам массовой информации, прав наблюдателей и в целом прозрачности избирательного процесса, а также борьбы с избирательными фальсификациями;

приветствует отмену ограничений на число участников коалиций, которые будут сформированы после первого раунда, в соответствии с ключевой рекомендацией Венецианской комиссии и БДИПЧ;

приветствует выполнение других рекомендаций Венецианской комиссии и БДИПЧ».

Председатель также напоминает про оговорки Венецианской комиссии в связи с крупными изменениями в избирательной системе – упразднение региональных списков кандидатов (рейтинговой системы), которые должны быть произведены в течение года, предшествующего выборам, и отмечает, что эти оговорки менее актуальны, если между политическими силами существует консенсус относительно изменений.

Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 9-10 декабря, если в ближайшее время не будет избран премьер-министр РА.

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